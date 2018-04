Anzeige

Wertheim.Eine Beratung zur Altersvorsorge bietet die Deutsche Rentenversicherung am Donnerstag, 24. Mai, im Wertheimer Rathaus an. Die Beratung ist unabhängig, neutral und kostenlos. Sie richtet sich an alle Interessierten, auch an junge Leute und Berufseinsteiger aus Wertheim und den Nachbargemeinden. Termine können unter Telefon 0 93 41 /92 17 17 vereinbart werden.

In der Beratung können folgende Fragen besprochen werden: Wie hoch wird die Gesamtversorgung (gesetzlich, betrieblich, privat) im Alter sein? Welche Abgaben (zum Beispiel Steuern) fallen im Alter an? Welche Möglichkeiten der ergänzenden Altersvorsorge gibt es? Welche staatlichen Förderungen können in Anspruch genommen werden? stv