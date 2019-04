Berliner Ring vom Verkehr entlasten

wartberg.Laut Stadtteilbeiratsmitglied Klaus von Lindern sieht der Stadtteilbeirat durch die geplante Anbindung Vorteile für den Wartberg. Man fordere jedoch ergänzende Maßnahmen. Das Gremigab einstimmig eine Stellungnahme ab: Im ersten Teil geht es um „grundsätzliche Hinweise zur Verkehrsplanung.“

Dort heißt es: „Unter dem Aspekt einer Verkehrsplanung für den gesamten Raum Wertheim halten das Gremium aus zukunftsperspektivischer Sicht und wegen des hohen Kostenaufwands die vorgeschlagene Lösung nicht für zielführend. Die Pläne aus den 1970er Jahren sollen erneut geprüft werden.“ Der sich neu konstituierenden Gemeinderat müsse die Chance haben, sich mit diesen Verkehrsproblemen zu befassen. Weiter wurde um eine Überprüfung einer Erschließung des Gewerbegebiets aus Richtung Bestenheid gebeten.

Teil zwei der Stellungnahme steht unter der Überschrift „Vockenrot - Kreisverkehr und Erschließungsstraße“. Darin wird unter anderem darauf hingewiesen, dass die geplante Straßenführung zwischen Schule und Friedhof in einem sensiblem Bereich erfolge. Lärmschutzmaßnahmen seien nicht nur für die Schule sondern auch für den Friedhof nötig. Außerdem soll die Lärmbelastung für die Anwohner insbesondere am „Talblick“ so gering wie möglich gehalten werden. Die Weigerung einiger Vockenröter Bürger, ihre Grundstücke für das Vorhaben zu verkaufen, sei ein weiteres Argument, um über Alternativen nachzudenken.

Punkt drei des Dokuments stellt die Forderungen für den Wartberg dar. Es müsse durch entsprechende Verkehrsleitplanung sichergestellt werden, dass der Verkehr wirklich über die neue Anbindung fließen wird und der Berliner Ring entlastet wird.

Besonders hingewiesen wird auf die Belastung des Bereichs Halbrunnenweg 22-38 (parallel zur L508). Hinsichtlich der Verkehrszunahme von laut Gutachten rund 30 Prozent zwischen Einmündung Berliner Ring und Einfahrt Reinhardshof unterstrich man die Forderung nach Entlastungsmaßnahmen zugunsten der Anwohner. Aufgezählt war die Reduzierung der Geschwindigkeit auf der Landesstraße auf Tempo 50 oder der Bau eines Lärmschutzwalls.

Die Geschwindigkeitsreduzierung könne im Zuge der geänderten Verkehrsführung (Stilllegung der Rechtsabbiegespur) verwirklicht werden. Man bat die Verwaltung, beim Land „so lange zu bohren, bis dies umgesetzt wird.“ bdg

