Bernd Häußler als Vorsitzender bestätigt

Wessental.Im Dorfgemeinschaftshaus trafen sich kürzlich 30 der insgesamt 86 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung des Heimat- und Kulturvereins „Wildbachtal“ Wessental. Der Vorsitzende Bernd Häußler eröffnete die Sitzung.

In seiner Eröffnungsrede dankte er der Stadt- und Ortsverwaltung für die Unterstützung und den Vorstands- und Vereinsmitgliedern für die geleistete Arbeit.

Von Ute Hildenbrand in Vertretung der erkrankten Schriftführerin Silke Fleischer waren die Ereignisse des vergangenen Vereinsjahres noch einmal ausführlich zu hören. So wurden insgesamt sieben Ausschusssitzungen abgehalten. Außerdem veranstaltete der Verein das traditionelle Heringsessen am Aschermittwoch, die Maibaumaufstellung, eine Familienwanderung durch das romantische Wildbachtal, den Martinsumzug, einen Seniorennachmittag und die Nikolausfeier an der Hütte. Höhepunkt waren die feierlichkeiten anlässlich des 40-jährigen Vereinsjubiläums. Außerdem wurden verschiedene Arbeitseinsätze absolviert.