„Beruhigungspille für das Gremium“

Wertheim.Zur Diskussion standen im Aussschuss für Bauwesen und Umwelt zwei Anträge zum Thema Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt Vockenrot aus Richtung Nassig kommend. Im Zusammenhang mit dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „Gewerbegebiet Reinhardshof, fünfter Abschnitt – Erschließungsstraße zur Anbindung an die L 508“ beantragte Stadtrat Manfred Busch (Freie Bürger) , über eine Umfahrung vor beziehungsweise hinter Vockenrot nachzudenken. Hierzu seien zunächst die Planungskosten für eine Variantenuntersuchung zu ermitteln, um diese für den Haushalt 2019 anmelden zu können, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Der Ausschuss empfahl dem Gemeinderat einstimmig, die Verwaltung damit zu beauftragen.

In einem weiteren Antrag schlug Brigitte Kohout (SPD) vor, einen Kreisverkehr auf der L 508 zu errichten. Ein Planungsbüro hat im Auftrag der Stadtverwaltung Planskizzen mit zwei Varianten erarbeitet. In der ersten Variante ist eine Mittelinsel auf der Fahrbahn vorgesehen, denen ähnlich in anderen Orten. Kembachs Ortsvorsteherin Tanja Bolg erklärte: Dort sei die Verkehrsinsel zu klein. In Reicholzheim funktioniere es dagegen „relativ gut“, so Ortsvorsteher Sebastian Sturm.

„So habe ich mir das nicht vorgestellt“, meinte Brigitte Kohout zu der zweiten Variante mit dem Kreisverkehr. Sie fragte, warum dieser in dem Entwurf nicht weiter in Richtung Nassig liege. „Wenn der Kreisverkehr zu weit weg von Vockenrot ist, werden die Fahrzeuge wieder schneller“, erklärte Baudezernent Achim Dattler.