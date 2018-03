Beschwerden über Verkehr: Durch wildes Parken entstehen gefährliche Situationen

Anzeige

Zu den Geschäftszeiten von Metzger, Bäcker und Friseur stünden hier sehr viele Autos. So komme es beispielsweise im Bereich der Bushaltestelle zu Problemen. Vor allem am Sonntag sei die Situation am Gasthaus „Löwen“ sehr eng, waren sich die Räte einig. Entspannung brächte, wenn zumindest alle direkten Anlieger die Stellplätze auf ihren Grundstücken nutzten, aber auch die könne man nicht ohne weiteres zwingen, betonte Beuschlein. Auch in der Oberen Straße wird es durch die auf der Fahrbahn parkenden Anwohner eng. Auf das Aufstellen von Parkverbotsschildern will das Gremium noch verzichten. Man setze auf Einsicht.

Räum- und Streuplan kritisiert

Kritik wurde von den Bürgern erneut zum Umfang des Räum- und Streuplans geäußert. Beuschlein erklärte die gesetzlichen Regelungen, die dessen Basis sind. Weiterhin wurde der Wunsch geäußert, dass die Mandelberghalle öfter grundgereinigt werde. Der Ortsvorsteher erklärte dazu, man lasse die Halle zweimal jährlich grundreinigen. Mehr sei leider nicht möglich. Er bat die Vereine mit anzupacken. Zum Thema soll es in nächster Zeit eine Besprechung mit den Vereinsverantwortlichen geben.

In seinen aktuellen Informationen dankte der Ortsvorsteher den 30 Helfern, die bei der „Aktion Saubere Landschaft“ viel Müll gesammelt hätten. Es sei befremdlich, was so alles gefunden wurde. Weiter berichtete er erfreut, dass das neue Baugebiet in Dertingen realisiert wird. Die nächsten Bauplätze werden erschlossen, wenn sich genügend Käufer finden.

Ein Unternehmen hatte im Auftrag der Telekom Glasfaserkabeln im Dorf verlegt. Leider sei der Ortschaftsrat, trotz ausdrücklicher Bitte, darüber nicht im Vorfeld informiert worden. Insgesamt seien die Arbeiten ordentlich erfolgt, jedoch müsse die Firma in Sachen Pflasterbelag noch Nacharbeiten erledigen.

Nachbesserungsbedarf gibt es auch bei den Abschlussarbeiten im Rahmen des Ausbaus der Autobahn A 3. Die Arbeiten am Lärmschutzwall in der Lindelbacher Straße und „Am Weißen Stein“ seien bereits vorbereitet worden und werden in den nächsten Tagen weitergeführt. Bei den Wegen, die durch den Baustellenverkehr beschädigt wurde, stehe hingegen noch einiges aus.

Beuschlein mahnte die Dertinger, die Regeln für die Nutzung der Glascontainer einzuhalten. So dürfe dort kein Flachglas entsorgt werden. Außerdem darf das Glas bei vollem Container nicht davor abgestellt werden. Ärgerlich sei zudem, dass im Metallcontainer falsche Müllarten eorgt werden. bdg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018