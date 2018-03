Besinnungstag zur Fastenzeit – Patres laden nach Bronnbach ein

Anzeige

Bronnbach.„Christsein ist schön“, so lautet das Thema des Besinnungstages. Die Missionare von der Heiligen Familie MSF laden am Samstag, 24. Februar, zu diesem Tag in ihre Räumlichkeiten im Kloster Bronnbach ein.

Der Tag beginnt um 10 Uhr und endet gegen 17 Uhr. Geleitet wird der Tag in der österlichen Vorbereitungszeit von Pater Wilhelm von Rüden von den Missionaren der Heiligen Familie MSF.

Die Teilnehmergebühr beinhaltet auch ein Fastenessen. Anmeldungen nimmt Pater Joachim Rzesnitzek im Kloster Bronnbach unter Telefon 0 93 42 / 92 69 13 oder per E-Mail an joachim_msf@web.de entgegen. lra/ Bild: lra