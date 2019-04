Besonderer Tag für die Kommunionskinder

Reicholzheim.Sie hatten ja vollstes Verständnis für ihre aufgeregten Eltern, die unbedingt ein Foto haben wollten von ihrer Tochter oder ihrem Sohn, für Großeltern, Tanten, Onkel oder wer da sonst noch ein Bild machen wollte. Es war schließlich ein besonderer Tag gestern: der Weiße Sonntag, an dem acht Mädchen und neun Jungs aus den Kirchengemeinden St. Georg in Reicholzheim und St. Dorothea in Dörlesberg – so wie viele andere Kinder in der Umgebung auch, für die sie stellvertretend stehen – ihre erste heilige Kommunion empfingen. Bevor der feierliche Gottesdienst aber beginnen konnte, hieß es erst einmal „posieren“ für die Fotografinnen und Fotografen. Mal alleine, mal in kleinen Gruppen und schließlich alle 17 Erstkommunikanten zusammen. Schließlich aber nahm Pater Jaroslav Paczkowski das Heft des Handelns in die Hand, sprach ein paar dem Anlass angemessene Worte und den Eltern sowie den Kommunionkindern den Segen zu, mit denen er dann, begleitet von einer großen Schar Ministranten und unter den feierlichen Klängen eines Bläserensembles, in St. Georg einzog. ek/Bild: Elmar Kellner

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019