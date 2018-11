Besonderer Unterricht

Wenkheim.Am Gedenkstein zur Erinnerung an die deportierten badischen Juden fand in Wenkheim Geschichtsunterricht vor Ort stand. Die Religionslehrer der beiden Konfessionen erklärten den älteren Grundschülern die Ereignisse von 1940, als die letzten Wenkheimer jüdischen Glaubens nach Gurs in Südfrankreich deportiert wurden. In Neckarzimmern am Mahnmal für alle badischen Juden steht eine Kopie des Steins. Die Inschrift auf beiden Steinen lautet: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt die ist, wie sie ist. Es ist aber deine Schuld, wenn sie so bleibt.“ rei/Bild: Reinhart

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018