Besser konzentriert dank Verzicht auf Zucker

Anzeige

„Ich nehme maximal fünf Gramm Zucker pro 100 Gramm Lebensmittel zu mir“, erklärt sie. Den Ausschlag hätten gesundheitliche Gründe gegeben. Seit Juli vergangenen Jahres lebt sie nun auf diese Weise und kann aus erster Hand über positive Veränderungen durch den Zuckerverzicht berichten.

Am Anfang der Ernährungsumstellung hatte sie zwar mit Kopfschmerzen zu kämpfen, aber nach spätestens zwei Wochen war das vorbei. Heute habe sie ein anderes – sprich: besseres – Körpergefühl als früher. „Süßes schmeckt sehr viel süßer“, freut sich Winter. Doch nicht nur das. Auch ihr Gedächtnis sei nun fitter. „Ich bin nicht schlauer geworden“, sagt sie mit einem Augenzwinkern, „aber ich kann mich länger konzentrieren.“

Für Annette Winter ist die Fastenzeit persönlich „eine besinnliche Zeit, in der ich bewusster auf mich achte“. Auch bei ihren Kunden ist das Ganze ein Thema, wie sie in Gesprächen feststellt. Der religiöse Hintergrund spiele jedoch keine bedeutende Rolle.

Viele Kunden empfinden die zurückliegenden Wochen mit Weihnachten und Fasching als „maßlos“ und wollen nun wieder etwas für die Gesundheit beziehungsweise für die Figur machen. „Das passt jetzt“, heißt es oft. Nichtsdestotrotz: Sorgen, dass die Leute nun einen großen Bogen um Schokolade machen, hat Annette Winter keine. „Das Geschäft bricht nicht ein“, sagt sie und lächelt.

Auch Hartmut Hoh kann nicht klagen. Jeden Mittwoch bringt der Unterwittbacher in seinem Verkaufswagen frische Fischspezialitäten auf den Wertheimer Marktplatz. „Es kommt öfters vor, dass die Leute sagen: Wir wollen mehr Fisch essen.“ Und bei ihm werden sie fündig: Räucherfisch, Forelle, Saibling, Lachsforelle – alles stammt aus eigener Produktion. Seit 2010 führt der Hobbyangler mit seiner Frau Sabine den Betrieb.

Alternativ zum Fleischkonsum empfiehlt der 54-Jährige als leckeres Fastenessen eine mit Gemüse gefüllte Regenbogenforelle, die selbstverständlich ebenfalls aus eigener Züchtung kommt. Die Füllung kreiert Hoh aus kleingeschnittenen Karotten, Lauch, Sellerie, Zwiebeln, Paprika und Petersilie. Gewürzt wird mit Salz, Pfeffer und Kräuterbutter. Am Ende den gefüllten Fisch in Backpapier einwickeln und bei 160 Grad Celsius für 35 bis 40 Minuten im Backofen dünsten. „Schmeckt genial“, schwärmt Hartmut Hoh, der das Gericht am liebsten zusammen mit Bratkartoffeln als Beilage genießt.

Persönlich achtet Hoh in der Fastenzeit „auf’s Essen“, wie er sagt. „Aber nicht extrem.“ Zum Beispiel: „Schokololade ist bis Ostern tabu.“ Ob er auf Fisch verzichten könnte? „Wenn ich zwei Tage keinen Fisch habe, dann habe ich schon wieder Hunger“, sagt er und betont: „Das würde ich nicht durchhalten.“ gig

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.02.2018