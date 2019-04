Wertheim.Die VHS veranstaltet einen Vortrag zum Thema „Besser leben ohne Plastik“ am Dienstag, 30. April, um 19.30 Uhr im Kulturhaus Wertheim. Dozentin Nadine Schubert gibt Tipps, wie jeder ganz einfach Kunststoffe einsparen kann. Plastik ist buchstäblich in aller Munde: Wir putzen uns die Zähne mit einer Bürste aus Kunststoff und nach dem Einkaufen haben wir einen Berg an Plastikverpackungen übrig.

Nadine Schubert aus Unterfranken lebt seit 2013 weitestgehend ohne Plastik. Ihr Buch „Besser leben ohne Plastik“ schaffte es auf die Spiegel-Bestsellerliste. In ihrem Vortrag erläutert sie die Auswirkungen von Plastik auf Umwelt und Gesundheit. Beliebt sind ihre Praxistipps. Schubert macht klar: „Niemand muss Plastik kaufen. Man muss nur die Alternativen kennen, und das ist gar nicht so kompliziert.“ Jeder müsse aktiv werden.

Anmeldungen unter Telefon 09342/8573521 oder über die Homepage www.vhs-wertheim.de.

