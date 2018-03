Bestmögliche Standards lautet das erklärte Ziel

Anzeige

Insofern sei eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein als Träger der freien Jugendhilfe und Jugendamt als Träger der öffentlichen Jugendhilfe empfehlenswert. Dabei verpflichtet sich der Verein zur Qualifizierung seiner – beim FCE allesamt ehrenamtlichen – Mitarbeiter sowie zur Präventionsarbeit.

In dieser Kooperationsvereinbarung sei ein zweiter wichtiger Punkt fest verankert: Das erweiterte Führungszeugnis. Dessen Vorlage beziehungsweise Einsichtnahme erfolge auf freiwilliger Basis. Grundsätzlich sei es Vereinen aber geraten, von jedem Trainer und Betreuer im Umgang mit Minderjährigen ein solches einzusehen, gerade auch bei Veranstaltungen mit einem hohen Grad an Nähe (etwa Übernachtungen). Die Einsichtnahme sei wegen des Eingriffs in wichtige Bereiche des Persönlichkeitsbereichs der Ehrenamtlichen sowie des Datenschutzes ein heikles Thema. In Wertheim sei es möglich, die Einsichtnahme durch die Stadtverwaltung anstatt durch einen Vereinsverantwortlichen vornehmen zu lassen. Darüber hinaus gehe es jedoch um ein umfassendes Präventionskonzept. Bestandteile daraus können die Überprüfung des Vereinslebens auf Gefahrenstellen sowie die Installierung eines Jugendschutzbeauftragten oder einer Ansprechperson im Verein sein.

„Der FC Eichel hat selbstverständlich vollstes Vertrauen in seine Verantwortlichen, insbesondere seine Jugendtrainerinnen und -trainer. Wir haben bereits seit zwei Jahren präventiv erste Schutzmaßnahmen im Verein installiert, sehen uns hier jedoch in der Pflicht, bestmöglichen Standards zu genügen. Daher sind wir dankbar für die weiteren Anregungen, wie wir unsere Kinder und Jugendlichen noch besser schützen und in einem sicheren Umfeld fördern können“, waren sich die FCE-Vorstände Kai Grottenthaler, Mirco Göbel und Roland Olpp einig. Die Impulse und konkreten Handlungsmöglichkeiten in die Tat umzusetzen, sei bis zur neuen Saison das Ziel. Dabei setzen man auf größtmögliche Transparenz innerhalb der Vereinsgremien sowie gegenüber den Mitgliedern und deren Eltern. fce

