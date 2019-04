Besuche zur Pflegeberatung

Hofgarten.Die im Hofgarten ansässige Johanniter-Unfall-Hilfe bietet im Main-Tauber-Kreis nun auch Pflegeberatungsbesuche für Pflegebedürftige und ihre pflegenden Angehörigen an. Wie es dazu in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, sind alle, die Angehörigen zu Hause pflegen und dafür Pflegegeld nach dem Pflegeversicherungsgesetz erhält, verpflichtet, bei Pflegegrad zwei und drei halbjährlich sowie bei Pflegegrad vier und fünf vierteljährlich einen Beratungsbesuch in Anspruch zu nehmen. Die Pflegeberatungsbesuche sind für die Pflegebedürftigen und die Angehörigen kostenfrei, die Kosten werden von der Pflegekasse übernommen.

Selbst Pflegebedürftige mit Pflegegrad eins können freiwillig einen Pflegeberatungsbesuch in Anspruch nehmen. Auch hier erstattet die Pflegekasse die Kosten, betonen die Johanniter. In den Pflegeberatungsgesprächen wird nicht nur die Pflegesituation besprochen. Es werden neben Tipps und Hilfestellungen auch Entlastungsangebote aufgezeigt. Diese sind auf die individuellen Pflegesituationen zugeschnitten, so dass alle an der Pflege Beteiligten von dieser Beratung profitieren.

