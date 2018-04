Besucher loben hohe Authentizität

Anzeige

Reinhardshof.Die Ausstellung „Das Haus der Russland-Deutschen“ in der Michaelskirche Reinhardshof ging vor kurzem zu Ende. Für die Verantwortlichen war sie ein Erfolg auf ganzer Linie.

„Ich bin sehr zufrieden. Ich habe vorher nicht damit gerechnet, dass es ein so großes Interesse an dem Thema gibt. Meine Erwartungen wurden übertroffen“, stellt Ausstellungsorganisatorin Elvira Leskowitsch im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten fest. Besondere Freude hatte die Bezirksbeauftragte für Flucht und Migration des evangelischen Kirchenbezirks Wertheim und die anderen Helfer an den Gesprächen mit den zahlreichen Besuchern. Bei den Gästen seien die Authentizität und der jeweils persönliche Bezug gelobt worden. „Viele fanden es auch wichtig, dass die Geschichte der Russlanddeutschen aufgearbeitet und nach außen transportiert wird“, so Leskowitsch. Viele ältere Personen hätten ihre eigene Flucht- oder Migrationsgeschichte erzählt und dabei die Ähnlichkeiten erstaunlich gefunden. „Dadurch fühlten sie sich den Russlanddeutschen zugehöriger.“

Kinder sehr interessiert

Die jüngeren Personen seien durch die neuen Erkenntnisse, die ihnen vorher kaum bewusst waren, erstaunt und berührt worden. Begeistert war sie auch von den jungen Besuchern. „Die Kinder waren sehr interessiert und haben die komplette Führung von 45 Minuten voller Freude mitgemacht. Viele Kinder mit russland-deutschem Hintergrund konnten einiges beitragen.“ Beeindruckt war sie davon, dass doch so viele Personen die Geschichte nicht hinreichend kannten. „Spannend fand ich auch, dass die Schulklassen und Kitas ein so großes Interesse daran hatten.“