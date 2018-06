Betreuungsangebot wird fortgesetzt

Anzeige

Wertheim.Das Angebot der „Verlässlichen Grundschule“ an den Grundschulen in Nassig und Reicholzheim wird nach einstimmigen Beschluss des Gemeinderats am Montag dauerhaft fortgeführt, solange die Anmeldungen annähernd gleich bleiben.

Bisher hatte das Gremium jährlich über das Nachmittagsangebot entschieden. Die beiden Grundschulen sind die einzigen im Stadtgebiet, die keine Ganztagsschulen sind. Die Betreuungszeiten sind jeweils zwischen 7.30 und 13.30 Uhr garantiert.

In Nassig wurden für das kommende Schuljahr 56 Kinder angemeldet, fünf mehr als im laufenden. In Reicholzheim nehmen weiterhin fünf Kinder das Angebot in Anspruch. Die Kosten für die „Verlässliche Grundschule“: rund 34 000 Euro werden mit 14 000 Euro vom Land gefördert, 18 800 Euro Schultern die Eltern über ihre Beiträge, der Rest erfolgt als Zuschuss aus dem städtischen Haushalt. kab