Betrüger ist abgeblitzt

Wertheim.Bei einer älteren Dame aus der Wertheimer Region ist ein Betrüger am Donnerstagabend abgeblitzt. Der Unbekannte rief die 83-Jährige gegen 20.30 Uhr an und behauptete, Polizeibeamter zu sein. Er wies die Seniorin an, sämtliche Fenster und Rollläden zu schließen und niemanden ins Haus zu lassen. Er würde später bei ihr vorbeikommen und nur ihm dürfe sie dann die Tür öffnen. Der angebliche Polizist hörte danach nur noch das Besetztzeichen. Die Frau hatte ihm nämlich seine Lügengeschichte nicht abgenommen und das Telefonat beendet.

Stattdessen informierte die ältere Dame eine Familienangehörige sowie die Polizei. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019