Betrunken Ampel umgefahren

Unentschuldigtes Fehlen

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten sich Entfernens vom Unfallort und vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr sollte sich jetzt der Angeklagte beim Amtsgericht Wertheim verantworten, fehlte jedoch ohne Entschuldigung. Dabei war er laut Zustellungsurkunde der Deutschen Post am 28. April dieses Jahres ordnungsgemäß geladen.

Nicht zu Hause

Die Richterin schickte die Polizei, um den Angeklagten zur Verhandlung zu bringen. Doch der befand sich weder in seiner Wohnung noch an seinem Arbeitsplatz, der sich ebenfalls in Wertheim befindet.

Haft angeordnet

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Gericht die Haft an, was beim nächsten Termin eine ordnungsgemäße Durchführung der Verhandlung ermöglichen soll. Wie zu erfahren war, will die Staatsanwaltschaft eine Strafe von sieben Monaten vorschlagen. goe

