Betrunken auf Pkw aufgefahren

Wertheim.Ob ein 61-jähriger Monteur aus dem Raum Bad Mergentheim an einem Zebrastreifen in Wertheim alkoholbedingt mit einem Transporter auf einen BMW aufgefahren war, lautete die entscheidende Frage in einer Verhandlung beim Amtsgericht Wertheim wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine medizinische Sachverständige errechnete für den Unfallzeitpunkt bei dem Mann eine Blutalkohol-Konzentration von mindestens 1,09 Promille. Das liegt gerade noch im Bereich der relativen Fahruntüchtigkeit. So musste die Frage nach alkoholbedingten Ausfallerscheinungen geklärt werden. Ab 1,1 Promille gehen die Gerichte von absoluter Fahruntüchtigkeit aus.

Ordnungswidrigkeit

Die Sachverständige nannte Studien, wonach Auffahrunfälle durch Alkoholisierte nicht erheblich häufiger auftreten als durch Nicht-Alkoholisierten. Anders sehe bei Tempo-Überschreitungen aus. Daraufhin kam das Gericht zum Ergebnis, dass keine Straftat, sondern nur noch die Ordnungswidrigkeit „Fahren mit mehr als 0,5 Promille“ vorliegt (Bußgeld mindestens 500 Euro, Fahrverbot maximal drei Monate).

Berücksichtigt wurde, dass dem Angeklagten seit dem Vorfall im Juni durch Beschluss des Amtsgerichts Mosbach die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen worden ist. Deshalb stellte die Richterin mit Zustimmung von Staatsanwalt, Verteidiger und Angeklagten das Verfahren gegen Zahlung einer Buße von 800 Euro an den Verein Jugendhilfe ein.

Am Unfalltag war der Mann in Wertheim von der Bahnhof- nach links in die Luisenstraße Richtung Reinhardshof abgebogen. Vor dem Zebrastreifen wartete der BMW-Fahrer. Die Auffahrgeschwindigkeit des Transporters war laut dem vortrittsberechtigten Fußgänger gering. Der Schaden am BMW betrug jedoch 9000 Euro, so ein Sachverständigengutachten. Der Beschuldigte „verriet“ seine Alkoholisierung allein durch den Atemgeruch.

In der Verhandlung sagte der Mann, er habe am Vortag auf einer Geburtstagsfeier Alkohol getrunken.

Neben der Verfahrenseinstellung hob die Richterin den Beschluss des Amtsgerichts Mosbach auf, der Angeklagte erhielt den Führerschein zurück. Durch die Einstellung gibt es auch keine Punkte im Flensburger Fahreignungsregister. goe

