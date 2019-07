Betrunken gegen Mauer gefahren

Wenkheim.Über Notruf wurde am Freitag gegen Mitternacht der Polizei mitgeteilt, dass in Wenkheim jemand gegen eine Mauer gefahren sei. An der Unfallstelle trafen die Polizisten einen 26-jährigen VW-Fahrer an. Der Mann war stark alkoholisiert und durch den Unfall leicht verletzt.

Vermutlich aufgrund der Alkoholbeeinflussung war der 26-Jährige in der Lindenstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die dortige Steinmauer geprallt. Der Alkotest zeigte einen Wert von über 1,5 Promille.

Führerschein abgenommen

Der Fahrer musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein wurde ihm noch an der Unfallstelle abgenommen.

Der Schaden am Auto wird auf zirka 8000 Euro beziffert, der an der Steinmauer auf rund 10 000 Euro geschätzt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019