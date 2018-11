Bettinger begrüßen ihre beiden Prinzenpaare

Bettingen.Mit donnerndem „Hoppel – Hoppel – Zick – Zack“ begrüßten die Narren der Närrischen Sandhasen Bettingen am Samstag ihre neuen Prinzenpaare für die kleinen und die großen Fasnachter.

Im Dorf am Main kommt den neuen Tollitäten eine besondere Ehre zu teil. Sie werden persönlich zu Hause abgeholt. So machte sich am Nachmittag ein Zug aus der Faschingsaktiven von der Mainwiesenhalle aus auf den Weg. Angeführt vom Prinzengespann, das mit Musik für die Partystimmung sorgte, ging es erst den Main entlang und dann weiter zum „Härdree“, wie die Bettinger ihr Hauptstraße nennen.

Von den neuen Herrschern trat zuerst das Kinderprinzenpaar aus der Haustür. Über die jungen Narren herrschen in der Faschingssaison 2019 Prinz „Leonas I., der mit bunten Steinen spielende Fussballkicker und japanischen Kampfsport ausübender Weitpinkelprinz vom Härdree“ (Leonas Weidmann) und Prinzessin „Paula I. über und unter Wasser schwimmende Playmobilspielerin und Purzelgarde tanzende Hoheit aus der Wolfsgasse“ (Paula Leopold). „Das ist Leonas mein Prinz, schaut wie er gerade grinst. Er fragte mich willst du mein Prinzessin sein? Da sagte ich nicht gleich ja, aber auch nicht nein“, stellte Paula ihren Prinzen vor. Er wiederum erklärte: „Das ist Paula die Prinzessin an meiner Seite. Bei ihr such ich niemals das Weite. Mein Freundin aus Windeltagen will es mit mir als Prinzenpaar wagen.“

Die erwachsene Narrenschar jubelte dann ihren neuen Herrschern Prinz „Fabian I., der wie der Lumpen am Stecken tanzende Abschlussballkavalier vom Holzhandwerk und Stammhalter des colatrinkenden Vorstands des immer noch existieren Obst- und Gartenbauvereins“ (Fabian Klüpfel) und Prinzessin „Lara I., die McDonald’s liebende und mit Musik dauernd beschallende, am Handy tippende Büchernärrin zu Bettingen am Main“ (Lara Tuma). „Ich wollt kein Frosch, ich wollte als Prinz ein Mann, doch jetzt hab ich den Fabian“, verkündete sie. Ihr Prinzgemahl sei Schreinergeselle bei der Schreinerei Kraft, dort mache er wenig, trinke aber viel Apfelsaft.

Fabian I. erwiderte„Sie ließt ständig irgendein Buch, wer sie stört bekommt ne Kieferbruch.“ Sie sei jedoch sehr hilfsbereit. Neben ihren persönlichen Prinzenorden bekamen die Paare den Hausorden des Faschingsvereins. Es handelt sich diesmal, passend zu Vereinsnamen, um einen Hasenkopf. Nachdem man auf die Regentenpaare angestoßen hatte, ging es im fröhlichen Zug über die Hauptstraße zurück zur Halle, wo weiter gefeiert wurde. bdg

