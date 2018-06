Bettinger besiegen Favorit Kurtz Ersa

Anzeige

Eichel.Die Siegermannschaft des dritten „Ächler Soccercourt-Firmenturniers“, das am Freitag beim FC Eichel stattfand, heißt „Saint-Gobain Performance Plastics L+S“.

Im Finale setzte sich das Team aus Bettingen überraschend deutlich mit 5:1 gegen den zweimaligen Gewinner der Firma Kurtz Ersa durch. Im Spiel um Platz drei siegte die Mannschaft der Firma Lutz Pumpen gegen das Weku-Team mit 3:2. Insgesamt nahmen zehn Teams teil.

Knapp sechs Stunden dauerte die dritte Auflage des „Ächler Soccercourt-Firmenturniers“. Bereits in den beiden Vorrundengruppen zeigte sich, dass der Titelkampf in diesem Jahr äußerst spannend werden würde. In beiden Gruppen setzten gleich zwei Neulinge als Gruppensieger ein Zeichen: In Gruppe A kam Saint Gobain L+S mit acht Punkten ebenso ungeschlagen durch die Vorrunde wie in Gruppe B die Firma Lutz Pumpen.