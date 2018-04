Bewährter Vorstand ist mit neuen Aufgaben konfrontiert

Anzeige

Lotz erinnerte an die Ereignisse in 2017, wobei er das Reinhardshoffest als Höhepunkt hervorhob. Ein Konzert, zwei Diavorträge von Günter Ascher und ein Gitarrenkurs für Kinder gehörten ebenfalls dazu. Ganz neu ist der Computertreff gestartet, der immer dienstags ab 17 Uhr in den Vereinsräumen im Haus der Jugend und Vereine stattfindet. Hier werde bei Computerproblemen aller Art gerne geholfen.

Ein großes Erfolgsmodell ist der Frauentreff in den Räumen des Frauenvereins. Ursprünglich als Handarbeitstreff gestartet, merkten die beiden Leiterinnen Christiana Hartel und Cornelia Schwab rasch, dass die Frauen hauptsächlich Deutsch sprechen und ihre Umgebung kennenlernen wollten. Ein Besuch im Glasmuseum stand daher 2017 ebenso auf dem Programm wie Fahrradfahren. Bei jedem Treffen bringt eine der meist syrischen Teilnehmerinnen etwas zu essen mit. So ist die Idee zu einem internationalen Kochbuch entstanden, das gerade zusammengestellt wird.

Im Namen der Stadt dankte Volker Mohr, Leiter des städtischen Ordnungsamtes, für die gute Zusammenarbeit. „Hätte es den Verein bei der plötzlichen Eröffnung der EA damals nicht gegeben, man hätte ihn erfinden müssen“, sagte Mohr. Auch beim Zuzug neuer Flüchtlinge, die nach wie vor kommen, freue er sich über die Unterstützung.

Im Ausblick betonte Schriftführerin Nadine Schmid, dass in der nun ruhigeren Zeit besonders Projekte im Bereich Jugend, Ausbildung und Beruf in den Blick genommen würden. Die seien nicht nur für Flüchtlinge, sondern für alle Interessierten gedacht. So stehen die Entwicklung eines Nachhilfeprogramms und die Gründung einer Theater-Gruppe für Kinder auf der Agenda, zudem ist ein von Frauen geleiteter Deutschkurs für Frauen geplant. Der Verein hofft, den dafür notwendigen Raum im Kirchenzentrum Wartberg zu finden. Erste Überlegungen und Gespräche hierzu wurden bereits mit den Verantwortlichen geführt. wiw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.04.2018