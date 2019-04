Bewährtes Team wiedergewählt

wertheim.Bei der Jahreshauptversammlung des Wertheimer Frauenvereins zog die Vorsitzende Heide Fahrenkrog-Keller jüngst eine durchweg positive Bilanz. Stolz war sie auf das neue Kommunikationskonzept, dass Studentinnen der Hochschule Aschaffenburg ausgearbeitet haben. Damit werde sich der Frauenverein zukunftsfähig aufstellen. Ein erstes Ergebnis des Konzeptes ist das neue Logo des Frauenvereins.

Im zurückliegenden Vereinsjahr war das Jahresprogramm des Frauenvereins wieder prall gefüllt. Neben bewährten Programmpunkten, wie dem Frauensommerkino im Roxy Kino, dem Frauenausflug ins Taubertal und der Beteiligung an der Vorstellung von Lieblingsbüchern, wurden auch wieder Plätzchen gebacken. Beim alljährlichen Frauenfest, das am 8. März, dem Internationalen Frauentag, wurde in diesem Jahr eine sehr gelungene Kooperation mit dem Convenartis realisiert.

Anna Piechotta trat mit ihrem Soloprogramm „Schneewittchen ist tot“ im Gewölbekeller auf. Ein gelungener Abend, da waren sich die Besucherinnen einig. Bereits zum dritten Mal fand die internationale Frauenparty statt, die wieder sehr gut angenommen wurde.

Ein sehr wichtiger Termin war die Führung durch die eindrucksvolle Sonderausstellung „Damenwahl - 100 Jahre Frauenwahlrecht“ im Historischen Museum in Frankfurt. Was die Aktivistinnen auf sich genommen haben, um das aktive und passive Wahlrecht zu erkämpfen, wollten sich die Besucherinnen immer wieder ins Gedächtnis rufen.

Künstlerische Aktivitäten waren den Mitgliedern des Frauenvereins auch in diesem Jahr wieder besonders wichtig. Neben Führungen durch das Wertheimer Schlösschen, den Kulturspeicher in Würzburg und das Rauchmuseum in Freudenberg, stand das Kunstprojekt mit Isolde Broedermann im Mittelpunkt, in dem es in diesem Jahr um die Vernetzung ging. Eindrucksvolle Kunstwerke wurden zu dem Thema gestaltet, die in der Galerie der Volksbank Wertheim ausgestellt wurden. Ein Besuch des Thermometermuseums in Reicholzheim, eine Führung durch die Bronnbacher Gärten und ein Vortrag einer Imkerin rundeten das Programm ab.

Umfangreiches Programm

Neben vielen Einzelveranstaltungen wurde das Programm durch wöchentliche Spiel- und Krabbelgruppen und die offene Frauenlerngruppe bereichert. Bei den Krabbelgruppen war leider ein Rückgang zu verzeichnen, der wohl im früheren beruflichen Wiedereinstieg begründet liegt. In den frei gewordenen Zeiten könnten sich bei Interesse neue Gruppen bilden.

Die Literaturgruppe des Frauenvereins, die von Andrea Schwitt-Graf geleitet wird und sich monatlich trifft, wurde in diesem Jahr durch Ernennung als offizieller Lesekreis des deutschen Buchpreises aufgezeichnet.

Die Elternschule ist ein wichtiger Bestandteil des Vereins und belebt mit ihren vielfältigen Angeboten und Anregungen das Vereinsleben. Die Multiple-Sklerose-Gruppe wird sich künftig nicht mehr regelmäßig treffen. Termine sind beim Vorstand zu erfragen.

Weiterhin besteht die Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle „Frau und Beruf“, die das regelmäßige „Cafe Startklar“ in den Vereinsräumen künftig ein mal monatlich am Dienstag von 16 bis 18 Uhr anbieten. Auch der offene Treff des sozialpsychiatrischen Dienstes findet weiterhin regelmäßig in den Vereinsräumen statt. Froh ist auch der Internationale Frauentreff des Vereins Willkommen in Wertheim, dass er sich in den Räumen des Frauenvereins treffen kann.

Anschließend berichtete die Vorsitzende Heide Fahrenkrog-Keller, dass die Mitgliederzahl im vergangenen Vereinsjahr leider leicht zurückging, was wohl an dem Rückgang bei den Krabbelgruppen lag.

Der Kassenbericht der Kassiererin Heidi Hampe ging auf die stabile finanzielle Situation des Vereins ein. Die Kassenprüferinnen, Carolin Jucht und Irina Reis, hatten keinen Grund zur Beanstandung. Nach Entlastung des Vorstandes und der Kassiererin standen die Neuwahlen auf der Tagesordnung.

Dabei wurde das bewährte Vorstandsteam wiedergewählt. Einstimmig im Amt bestätigt wurden Heide Fahrenkrog-Keller als Vorsitzende, Tanja Lemmen und Martina Dosch als stellvertretende Vorsitzende, Heidi Hampe als Kassiererin, Jutta Domin als Schriftführerin, Carolin Jucht und Irina Reis als Kassenprüferin.

Beisitzerinnen blieben Birgit Betzold-Keller, Sieglinde Heid, Birgit Hiske, Anita Schack, Ute Schuhmacher, Marlise Teicke und Uschi Wehner.

Im Anschluss ging Heide Fahrenkrog-Keller kurz auf das neue Programm ein, das auch auf der Webseite des Frauenvereins (www.frauenverein-wertheim.de) zu finden ist. Eine besondere Veranstaltung ist für das 25. Jubiläumsfrauenfest am 7. März 2020 geplant. Das Konzert mit der Jazz-,Blues- und Soulsängerin Jessica Born soll in der Aula ‚Alte Steige‘ stattfinden. fv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019