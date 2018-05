Bewegende Begegnungen zwischen Bolivien und Chile

Anzeige

Wertheim.Ein Multivisionsvortrag von Wolfgang Büttner zum Thema „Bolivien – Chile: Radabenteuer im Herzen Südamerikas“ findet am Freitag, 25. Mai, um 21 Uhr open air auf der Wertheimer Burg statt.

Wolfgang Büttner war bereits einige Male mit dem Rad in Südamerika unterwegs. Ausgehend von La Paz in Bolivien führte seine letzte Tour 3 000 Kilometer durch Bolivien und den Norden Chiles. Durch den eingeschränkten Tagesradius als Radfahrer ergaben sich bewegende Begegnungen mit der einheimischen Bevölkerung, bei Übernachtungen in kargen Dörfern und in Unterkünften ohne jeglichen Komfort.

Endlose Weiten

Der neue Vortrag „Bolivien - Chile“ ist eine Kombination aus faszinierenden Bildern und Filmen, stimmungsvoller Musik und live erzählten Geschichten. Wolfgang Büttner entführt sein Publikum in die grandiosen Landschaften der Anden, die endlosen Weiten des Altiplanos und durch die bergigen Coca-Anbaugebiete der Yungas. Die Überquerung des gigantischen Salar de Uyuni gehört zu den Highlights der Reise. Faszination und Entbehrungen führen in die glasklare, atemberaubend dünne Luft der Lagunenroute, die als „Ritterschlag für Südamerikaradler“ bezeichnet wird. Eiskalte Zeltnächte, Flamingos, Lagunen, Geysire und Vulkane säumen die sandigen Pisten bis zur Oase San Pedro de Atacama im Norden Chiles.