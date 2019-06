Bewegung und Geselligkeit

Külsheim.Unter dem Motto „Carpe diem“ stehen die geführten Wanderungen für Gäste und Einheimische, bei denen sowohl Bewegung und als auch Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Die Veranstaltung ist eine Initiative der Stadt Külsheim und der Weindirektvermarkter aus Külsheim und Uissigheim. Die Teilnehmer werden zirka zwei Stunden die herrliche Landschaft erkunden und anschließend einkehren (auf eigene Rechnung).

Die nächsten Termine

Mittwoch, 12. Juni, Einkehr im Weingut Krug, Külsheim.

Mittwoch, 17. Juli, Einkehr im Biergarten der Stadtschänke „Zur Rose“, Külsheim.

Mittwoch, im September (exakter Termin wird noch festgelegt) Einkehr im Weingut Haag & Martin, Külsheim-Uissigheim.

Mittwoch, 9. Oktober, Einkehr im Weingut „Katzeneck“, Külsheim-Uissigheim.

Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Treffpunkt zu den Wanderungen in Külsheim ist am Schlossplatz Külsheim; der Treffpunkt zu den Wanderungen in Uissigheim ist entsprechend am Dorfplatz Uissigheim (Schule). Viele unternehmungslustige Wanderer sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.06.2019