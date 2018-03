Bewerbung fand im Wohnhaus statt

Anzeige

„Ins kalte Wasser geworfen“

Als Hartmut Hildenbrand sich für die Lehrstelle bewarb und vorstellte, geschah das noch im Wohnhaus der Familie Schneider. „Ich glaube, ich war der erste Mitarbeiter, der von auswärts kam“, erinnert sich der gebürtige Rauenberger. Und so war er auch einer der wenigen, der die damals noch vorhandene Firmenkantine nutzte. Alle anderen gingen in der Mittagspause nach Hause, sie wohnten in Bestenheid.

Auf die fast fünf Jahrzehnte in dem Unternehmen blickt der Bald-Rentner gerne zurück. „Es war immer lustig. Mein Beruf machte und macht mir Spaß“, versichert er. „Und es gab immer etwas Neues.“ Gemeinsam mit ihrem Vater habe Hartmut Hildenbrand viele technische Entwicklungen vorangetrieben, bescheinigt Brigitte Schneider.

Hans Ludwig Schneider war es, der Hildenbrand 1996 sozusagen „ins kalte Wasser geworfen“ und zum Abteilungsleiter gemacht hat. Eine Herausforderung, die der künftige Ruheständler mit Erfahrung und Flexibilität meistert. Dafür zollt ihm auch Produktionsleiter Florian Hörning Anerkennung.

Veränderte Tätigkeit

Die Berufsbezeichnung sei zwar die Gleiche geblieben, doch das Tätigkeitsfeld habe sich in all den Jahren schon sehr deutlich gewandelt, zieht Hildenbrand Bilanz. Nun warten neue Herausforderungen auf ihn. „Es ist schön, dass man Rentner wird“, sagt er. „Aber es ist der härteste Job der Welt – den hat noch keiner überlebt.“

Er wird die gewonnene Zeit nutzen, um, wenn das Wetter besser wird, wieder über die Flohmärkte zu ziehen auf der Suche nach Kinderspielzeug, vor allem aus Blech.

Das eine oder andere Flohmarktfundstück bekommen vielleicht auch die drei Enkel ab.

Aber hauptsächlich geht es um den „Eigenbedarf“, gesteht der leidenschaftliche Sammler.

