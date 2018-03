Bewusstsein für Konsum schärfen

Anzeige

Die Stadt Wertheim will an der Kampagne „Fairtrade-Towns“ teilnehmen. Neben grundsätzlichem Wohlwollen äußern die Gemeinderäte auch Bedenken gegenüber dem Vorhaben.

Wertheim. 2000 Kommunen aus 28 Ländern nehmen bereits an der internationalen Kampagne „Fairtrade-Towns“ teil. Darunter auch 500 Städte in Deutschland, wie zum Beispiel Freudenberg am Main. Nun soll auch Wertheim mit seiner Teilnahme an der Kampagne dazu beitragen, das Angebot von fair gehandelten Produkten in der Gemeinde zu erweitern. Das soll die Bekanntheit und den Verkauf solcher Waren fördern. Der Ausschuss für Finanzen, Verwaltung, Kultur, Soziales und Schulen beschloss in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig, dass die Stadt Wertheim an der Kampagne teilnimmt. „Wir wollen den Stein ins Rollen bringen“, sagte Richard Diehm (Grüne). Seine Fraktion hatte im Gemeinderat den Antrag dafür gestellt.

Fünf Kriterien sind zu erfüllen

„Wir von der Fraktion stimmen zu, ohne Frage“, erklärte Dr. Norbert Stallkamp (CDU) und ergänzte sogleich: „Aber ich bin etwas stutzig geworden, ob wir damit nicht nur unser Gewissen beruhigen.“ Er verwies auf kritische Stimmen und Studien, die zeigten, dass nicht alle Bauern und Plantagenarbeiter im fairen Handel von ihrer Arbeit leben könnten. „Es hat eine brisante politische Dimension“, betonte er. Nichtsdestotrotz schärfe das Projekt das Bewusstsein der Menschen für den eigenen Konsum und dessen Folgen.