Bezahlt mit falschen 50-Euroscheinen

Kreuzwertheim.In Kreuzwertheim und in Marktheidenfeld wurde am Mittwoch mit falschen 50-Euroscheinen in zwei Bäckereien damit bezahlt sowie in einem Lebensmittelgeschäft versucht zu bezahlen.

In dem Lebensmittelgeschäft bemerkte eine Verkäuferin die Fälschung, als ein unbekannter Mann damit einen Warenwert von etwa 10 Euro bezahlen wollte. Beim Eintreffen der Polizei war der Täter nicht mehr vor Ort. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt und 170 cm groß, trägt Brille, kurze mittelblonde, gekräuselte Haare, lispelnde deutsche Aussprache ohne Akzent oder Dialekt. Wer hat sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Telefon 0 93 91/9 84 10.