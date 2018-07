Biblische Namen liegen wieder im Trend

Professor Dr. Hans Rechenmacher referiert am 29. Januar. © FN

Bronnbach.Biblische Namen finden sich auch in diesem Jahr wieder ganz oben auf der Liste der am meisten vergebenen Vornamen deutscher Kinder beiderlei Geschlechts. Im Rahmen der Wintervortragsreihe findet am Donnerstag, 29. Januar, um 19.30 Uhr im Bernhardsaal des Klosters Bronnbach ein Vortrag zu biblischen Vornamen und deren Bedeutung statt. Referent ist Professor Dr. Hans Rechenmacher von der

...

Sie sehen 42% der insgesamt 940 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.01.2015