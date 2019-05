Bienenvölker gestohlen

Höhefeld.Vier Holzkisten mit insgesamt drei Bienenvölkern wurden am Mittwoch zwischen 19.20 und 20 Uhr in Höhefeld gestohlen. Die Kisten waren am Waldrand im Gewann Knollenberg/Hollebaum abgestellt. Die Honigwaben waren voll. Der entstandene Schaden wird auf 400 bis 500 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem weißen Kastenwagen mit roter Aufschrift auf der Seite. Dieser Wagen wurde zur besagten Zeit am Waldrand gesehen.

Zeugen, die den weißen Kastenwagen gesehen haben oder sonstige Hinweise zum Diebstahl der Bienenvölker machen können, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342/91890 zu melden. pol

