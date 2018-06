Big Band Konzert macht Lust auf mehr

Anzeige

In zwei von diesen Ensembles spielt Sigloch mit. Die Kooperation sei eine tolle Chance, den Schülern ein Ziel zu geben, findet er. „So üben sie nicht einfach nur so, sondern haben den Anreiz eines Konzerts“. Jeder der „Band Leader“ steuerte drei Songs zum Programm bei. In den Stücken, die sie nicht als Dirigent leiteten, griffen die beiden selbst zum Instrument.

Den zweiten Teil des Konzerts gestaltete die Oberstufen Big Band des DBG unter der Leitung von Markus Schulz. Einem musikalisch geübten Ohr fiel sofort auf, dass es sich bei dem Ensemble nicht um die übliche Big Band Besetzung handelt – es fehlt maßgeblich das Blech. Mit einer Posaune, einem Euphonium und einer breiten Palette an Holzbläsern musste an den Arrangements gefeilt werden.

„Ich verwende Arrangements für eine sechsstimmige Jazz-Combo“, erklärt Schulz. So übernehmen die drei Querflöten die Rolle der ersten Trompete und die Klarinetten die der zweiten. Diese außergewöhnliche Besetzung gibt der Band eine ganz besondere Klangfarbe.

Die Oberstufen Big Band führte den Zuhörer durch ein abwechslungsreiches Programm vom Jazz über Funk bis hin zum Rock. In vier Stücken erfreuten sich die Besucher an eine bunte Variation souverän ausgeführter Soli.

Im flott-rhytmischen ersten Song „Birdland“ standen die Zehntklässler Thilo von Donop am Altsaxophon und Luisa Friedlein am Bass im Rampenlicht. In der lässigen Funknummer „Breakout“ folgten dann zwei Saxophon Soli, ausgeführt von Isabel Winzer am Bariton und Alexander Bachmann am Tenor. Als nächstes ging es in die Musical-Szene mit dem swingigen Klassiker „All The Things You Are“. Hier kamen die Zuschauer in den Genuss eines Saxophon-Solos von Jannik Schneider sowie einer Solosequenz der Klarinettistinnen Nora Kleinschmidt und Kathleen Krank. Den Abschluss bildete dann die mitreißende Rock-Nummer „Mayhem“ mit einem erneuten Solo von Alexander Bachmann. Den Anker des lebhaften Stücks bildete Annika Ballweg, die der Band mit einer viertaktigen Basssequenz eine solide Grundlage bot.

Am Ende wurde das gelungene Konzert mit viel Applaus belohnt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.06.2018