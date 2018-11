Bilder triumphieren über das Böse

Werke bekannter Maler wie Käthe Kollwitz oder Otto Dix sind ebenso in der Schau „Verfemt und vergessen“ zu sehen, wie die unbekannter Künstler. Die Ausstellung wurde am Samstag eröffnet.

Hofgarten. „Ich wusste nicht, ob ich hier sprechen soll. Ich kannte von den vielen ausgestellten Künstlern nur einen – er war mein Vater.“ Mit diesen Worten gab Dr. Steven Less bei der Vernissage im Schlösschen im Hofgarten all den Künstlern ein Gesicht und eine reale Stimme, die seit Samstag in der neuen Ausstellung „Verfemt und vergessen“ zu sehen sind. Die zahlreichen Besucher der Ausstellungseröffnung erfuhren nicht nur vieles über Kunst, sondern auch über Geschichtliches, wie die Rolle Shanghais als Zufluchtsort für deutsche Juden.

Passendes Datum

Der 10. November war vielleicht zufällig, vielleicht bewusst gewählt worden für die Eröffnung der dritten Ausstellung in diesem Jahr. Aber der Tag war überaus passend, da waren sich alle Redner und Laudatoren einig. Hatte sich doch am Vortag die Reichspogromnacht zum 80. Mal gejährt. Und die meisten der Künstler, deren Bilder zu sehen sind, haben unter den Nationalsozialisten gelitten, sei es auf Grund ihrer jüdischen Abstammung oder ihrer Kunst, die als „entartet“ klassifiziert wurde.

Bürgermeister Wolfgang Stein freute sich, dass in der tristen Winterzeit „Farbe ins Hofgarten-Schlösschen kommt“ und dankte den Leihgebern – die gesamte Ausstellung setzt sich aus Leihgaben, überwiegend aus Privatbesitz, zusammen.

Zusammengetragen hat sie der Kunsthistoriker Beno Lehmann, der gemeinsam mit Kurator Jörg Paczkowski die Ausstellung entwickelt hat. Lehmann zeigte in seiner Rede den Weg der Künstler auf, die „vom Schicksal stark belastet waren“, in ihrer Jugend den ersten Weltkrieg erlebten, später von den Nazis verfolgt wurden und letztlich in der jungen Bundesrepublik den Anschluss an den aktuellen Kunstmarkt oft nicht mehr fanden.

Unterschiedliche Bilderlebnisse

Gertrude Stein habe von einer „verschollenen Generation“ gesprochen, dem wolle er widersprechen. Sie seien verfemt und vergessen aber nicht fort, wie die Ausstellung eindrucksvoll beweise. Es handle sich beim „expressiven Realismus“ um einen Kunststil, in dem die Farbe und die Form freigegeben worden seien und in dem subjektive Malerei ohne auferlegte Einschränkungen entstanden sei. So gibt es in der nach Themen geordneten Schau ganz unterschiedliche Bilderlebnisse. „Das ist nicht Beliebigkeit, das ist Vielfalt“, so Paczkowski.

Vier der Gemälde erzählen die Lebensgeschichte von Hans Less, der sich später in Amerika John nannte. Als 16-Jähriger war er mit seiner Familie und einem Barbesitz von zwölf Dollar nach Shanghai emigriert, einer der wenigen Orte, der nach einer internationalen Konferenz 1938 noch Juden aufnahm. Dies habe Bedeutung bis heute, so sein Sohn Dr. Steven Less.

Gefährliche Tendenzen

„Im Moment gibt es global gefährliche Tendenzen, die Grenzen vor Flüchtlingen zu schließen“, betonte der Jurist, der in Amerika geboren ist, aber seit Jahren in Deutschland lebt. Auch er bezog sich auf den 9. November 1938 als Tag „der das Zusammenleben von Deutschen und Juden beendete“. Dass er aber heute im Namen seines Vaters hier stehe, zeige, dass dieser Gedenktag nicht nur Erinnerung sei, sondern „Bestätigung der Hoffnung und des Lebens.“

Abschließend sprach Ehrenbürger Dr. Stefan Gläser für den Förderverein des Schlösschens und warb um neue Mitglieder. Gerade die Ausstellungen dieses Jahres bewiesen, dass das Museum einen wichtigen gesellschaftlichen und erzieherischen Auftrag gerade in der heutigen Zeit, wo viele die Vergangenheit relativierten, habe.

Dieter Bender umrahmte am Klavier die Feier und schaffte mit seiner gelungenen Musikauswahl stimmungsvolle Pausen, die die Besucher brauchten, um das in den Reden Gehörte für sich zu ordnen.

Bezug zu Wertheim

Insgesamt sind Werke von 30 Künstlern zu bestaunen. Neben berühmten Namen wie Käthe Kollwitz und Otto Dix sind in der Schau viele unbekannte Vertreter des „expressiven Realismus“ zu sehen. Und einige haben einen Bezug zu Wertheim, etwa Charles Crodel, der dann in den Fünfzigerjahren die Fenster der Martin-Luther-Kirche in Bestenheid schuf, oder Bruno Müller-Linow, der während der Neunzigerjahre einen Malaufenthalt in der Stadt verbrachte und von dem im Empfangssaal einige Darstellungen der Main-Tauber-Stadt hängen.

Ein Besuch dieses „Beweises, dass das Gute über das Böse gesiegt hat“, wie Paczowski zum Abschluss seiner Rede treffend zitierte, lohnt. Die Ausstellung ist noch bis zum 22. April zu sehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018