Bildgewaltiges Familiendrama

Wertheim.Ein beeindruckend gespieltes und mit starken Bildern erzähltes Drama ist in der VHS-Filmreihe im Wertheimer Roxy-Kino zu sehen. Gezeigt wird der Film „Drei Zinnen“ (frei ab zwölf Jahren, „besonders wertvoll“) am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr und am morgigen Mittwoch um 20.30 Uhr. Alexander Fehling spielt einen Mann, der für den Sohn seiner Freundin ein Vater sein will – und scheitert.

Es soll ein schöner Urlaub in den Südtiroler Bergen und aus Aaron, Lea und dem achtjährigen Tristan eine Familie werden. Aaron ist nicht Tristans leiblicher Vater. Und Tristan kann den neuen Mann in Mamas Leben noch nicht wirklich akzeptieren. Als die beiden einen Ausflug zu den „Drei Zinnen“ unternehmen, werden sie getrennt. Als dann auch noch ein Unwetter aufzieht, steuert alles auf eine Katastrophe zu.

Im Familiendrama „Drei Zinnen“ von Regisseur und Autor Jan Zabeil spielt Sprache – und das Fehlen derselben – eine wichtige Rolle. Nur wenig reden die Figuren miteinander. Viel mehr wird über Blicke, über Gesten und Haltungen zueinander kommuniziert. Wenn Tristan sich aggressiv gegenüber Aaron verhält, Lea distanziert und kühl reagiert und Aaron immer stärker seine Körperlichkeit einsetzt, um zu verarbeiten, dass er nie ein wirklicher Teil der Familie sein wird, setzt Zabeil dies alles mit klug durchdachter Kamerakomposition in Szene.