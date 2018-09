Bildreiche Reise zu den Schönheiten Usbekistans

Wertheim.„Usbekistan“ lautet der Titel des von den FN präsentierten Reise-Films, der am morgigen Sonntag, um 16 Uhr, am Montag, 17. September, um 2030 Uhr und am Mittwoch, 19. September, um 18.30 Uhr im Wertheimer Roxy-Kino gezeigt wird. Über Tausende von Kilometern verband einst die Seidenstraße das Reich der Mitte mit dem Abendland. Auf abenteuerlichen Wegen wurden Seide und Porzellan transportiert. Die Oasenstädte Samarkand, Buchara und Chiwa erstrahlten als reiche Handels-Drehscheiben. Wer das heutige Usbekistan bereist, folgt den Spuren Alexanders des Großen, Dschingis Khans und Timur des Schrecklichen. Von der Hauptstadt Taschkent geht es ins fruchtbare Ferghanatal im Osten, bis an die afghanische Grenze bei Termes und über 1200 Kilometer in den Nordwesten an das Ufer des einst fischreichen Aralsees, der jetzt staubtrocken ist. Hinzu kommen Wüstenschlösser und eine Nacht im Jurtendorf. Höhepunkte sind aber die hochaufragenden blau-türkis leuchtenden Moscheen, Medresen und Mausoleen in Buchara, Samarkand und Chiwa, die von türkisfarbenen Kuppeln überragt werden. In ihren Mauern wird der Mythos Seidenstraße wieder lebendig. woge/Bild: Verleih

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.09.2018