Bildungseinrichtung stellt sich vor

Urphar.Zum Informationsabend an der Werkrealschule Urphar/Lindelbach am Donnerstag, 21. Februar, sind alle interessierten Eltern und Schüler der vierten Klassen willkommen. Ab 19 Uhr werden unter anderem das Profil der Schule, das pädagogische Konzept und die Unterrichtsorganisation vorgestellt. Bereits ab 18 Uhr können die Gäste bei einem Rundgang die Schule und einige Aktivitäten in den Fachräumen kennenlernen. Die Anmeldung der Fünftklässler kann zu folgenden Zeiten im Sekretariat der Schule erfolgen: Dienstag, 12. März, von 8.30 bis 12.30 Uhr, Mittwoch, 13. März, von 10 bis 13 Uhr und Donnerstag, 14. März, von 10 bis 16 Uhr. Mitzubringen sind die von der Grundschule ausgehändigten Blätter 4, 5 und 7 der Grundschulempfehlung, die Geburtsurkunde beziehungsweise ein Auszug aus dem Familienstammbuch und ein Passbild für die Fahrkarte. Sollten Eltern an den Terminen verhindert sein, ist eine Anmeldung nach telefonischer Rücksprache unter 09342/6068 möglich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019