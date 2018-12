Bis 1. Februar ausgefüllt zurück

In den kommenden Tagen werden die Vorsitzenden und Jugendleiter aller Sportvereine im Sportkreis Tauberbischofsheim sowie die Fachverbandsvertreter die Antragsformulare für die Sportjugendfördermittel des Main-Tauber-Kreises per E-Mail erhalten. Die Anträge auf Kreismittel zur Förderung des Jugendsports sind bis zum 1. Februar 2019 über den Verbandsjugendleiter der Sportjugend Tauberbischofsheim zuzuleiten. Sportarten, die nicht kreisweit organisiert sind, sollen ihre Anträge direkt an das Sportjugend-Service-Center, Schmiederstr. 21, in Tauberbischofsheim senden. Die Sportjugend hat zur Vereinfachung der Antragstellung ein Erläuterungsblatt beigefügt, das die Förderungsgrundsätze und Richtlinien näher beschreibt. Bei Fragen steht das Sportjugend-Service-Center sunter Telefon: 0 93 41/89 88 13, E-Mail: SportjugendTBB@t-online.de zur Verfügung. spj

