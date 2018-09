Bis auf zwei Bauplätze sind bereits alle verkauft

Bettingen.Das neue Wohnbaugebiet „Wacholderbüschlein II“ in Bettingen mit 17 Bauplätzen wurde bei einer Feierstunde offiziell übergeben.

Mit großer Freude verkündete Bürgermeister Wolfgang Stein: „Das neue Wohnbaugebiet in Bettingen ist fertiggestellt.“ Auf einer Fläche von rund 1,3 Hektar stehen damit am nördlichen Ortsrand von Bettingen 17 neue Bauplätze zur Verfügung. Insgesamt investierte die Stadt Wertheim für das Baugebiet 1,285 Millionen Euro.

Bürgermeister Stein erinnerte daran, dass es gerade einmal vier Jahre her sei, dass der letzte Bauabschnitt mit acht Grundstücken übergeben wurde. Der Bebauungsplan für das jetzt zu übergebende „Wacholderbüchlein II“ wurde erst 2016 aufgestellt. Weil die Nachfrage groß war, hat man nicht abschnittsweise, sondern „in einem Rutsch“ erschlossen. Von den jetzt neu geschaffenen Bauplätzen sind bereits 15 verkauft.

Diese Zahlen, so Stein, belegen die dynamische Entwicklung des Wohnungsbaus in Wertheim und vor allem die Attraktivität Bettingens als Wohnstandort. Pluspunkte seien unter anderem die idyllische Lage am Main und die Gewerbe- und Handwerksunternehmen am Ort.

Die im Frühjahr 2017 vorgelegte Wohnungsmarktuntersuchung, so der Bürgermeister, empfiehlt, dass die Stadt Wertheim pro Jahr bis zu 50 Baugrundstücke ausweist und dabei vor allem Wertheim-Ost als stark nachgefragten Wohnstandort im Blick behält.

Nächste Etappe steht bevor

Deshalb ist in dem vom Gemeinderat Anfang 2018 beschlossenen Gesamtkonzept vorgesehen, die nächste Etappe „Wacholderbüschlein III“ bald anzugehen. Das Bebauungsplanverfahren für ein Gebiet mit gleich 32 Bauplätzen ist eingeleitet, es soll dann – je nach Bedarf – abschnittsweise erschlossen werden. Als Fazit zog Bürgermeister Wolfgang Stein: „Wertheim wächst – nicht nur, aber vor allem im Osten.“

Ortsvorsteherin Songrit Breuninger sprach von einer guten Entwicklung für Bettingen. Sie lud die künftigen Grundstücksbesitzer ein, sich in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim, wusste, dass bisher rund 120 000 Euro für Wasser, Erdgas und Stromversorgung im neuen „Wacholderbüschlein“ verbaut wurden.

Michael Faulhaber, Geschäftsführer des Ingenieur-Büros IBU, scherzte angesichts der fertiggestellten Bauplätze: „Am Ende kommt meistens ein Haus raus.“ Michael Boller von der Firma Boller Bau wünschte den Grundstücksbesitzern alles Gute: „Mögen möglichst bald hier Häuser stehen“. Gemeinsam wurde zum Abschluss der Feierstunde ein Band durchschnitten und somit offiziell die Straße in das neue Wohnbaugebiet eröffnet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018