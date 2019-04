Bis Wertheim und Kirchberg unterwegs

Eichel.Der Wertheimer Kanuclub hat seine Saison 2019 eröffnet. Fahrtenleiter Bruno Nicke begrüßte die Vereinsmitglieder und Gäste von befreundeten Vereinen, um gemeinsam von Marktheidenfeld auf dem Main bis Wertheim zu paddeln. Dieses Jahr hatten die Kanuten den Main fast völlig für sich. Weder Fracht- noch Passagierschiffe begegneten ihnen, lediglich ein Sportruderer des Marktheidenfelder Vereins begleitete sie ein Stück.

Die Liebhaber von Kleinflüssen kamen auf der Jagst auf ihre Kosten. Unter der Leitung von Hans Kneucker wurde die besonders schöne Strecke von Crailsheim bis Kirchberg befahren, was durch den günstigen Pegelstand möglich war.

Die nächste Kleinflussfahrt steht bereits auf dem Programm, am Sonntag wird auf der Wern, von Thüngen bis zur Mündung in den Main, gepaddelt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bootshaus des KCW. kcw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019