Bisher kaum Fördermittel in Anspruch genommen

sonderriet.Kurz vor Weihnachten hat der Wertheimer Gemeinderat für weite Teile Sonderriets förmlich ein Sanierungsgebiet festgelegt (wir berichteten). Jetzt ist es möglich, für bestimmte Maßnahmen steuerliche Sonderabschreibungen in Anspruch zu nehmen.

Welche Voraussetzungen dafür zu erfüllen sind und wie das Verfahren abläuft, erläuterte am Mittwochabend in der Sitzung des Ortschaftsrates Achim Kempf, Prokurist der Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg). Klaus Kempf, in der Stadtverwaltung für die entsprechende Thematik zuständig, gab Auskunft über die Nutzung des Entwicklungsprogrammes Ländlicher Raum (ELR) und Ortsvorsteher Kurt Kraft informierte über das Leader-Programm.

Bisher, wunderte sich Kraft eingangs, „wird in Sonderriet viel gebaut, aber keine nimmt öffentliche Mittel in Anspruch“. Steuerliche Abschreibungen sind nur möglich bei Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten, „nicht bei Neubau, nicht bei Abriss und nicht bei laufenden Unterhaltungsmaßnahmen“.

Bei Umnutzungen seien sie in der Regel auch nicht zulässig, nur unter ganz besonderen Voraussetzungen, machte Achim Kempf deutlich. Es müsse, lautete eine weitere Voraussetzung, eine umfassende Sanierung erforderlich sein, die mindestens drei größere Maßnahmen in den Hauptgewerken beinhalte.

Einzelmaßnahmen seien nicht förderfähig. Ganz besonders wichtig: „Die Maßnahme darf noch nicht begonnen sein.“ Zuvor müsse eine Modernisierungsvereinbarung mit der Stadt beziehungsweise der Steg abgeschlossen werden.

Wenn man etwas vorhabe, mache es Sinn, sich zunächst mit der Stadtentwicklungsgesellschaft in Verbindung zu setzen. Im Gegensatz zu früheren Jahren gibt es ja keine Städtebaufördermittel mehr. Doch sei es möglich, Geld aus dem ELR-Programm zu bekommen.

Dieses sei aktuell besonders stark auf die Innenentwicklung ausgerichtet, erklärte Klaus Kempf. Die Stärkung der Ortskerne sei einer der Förderschwerpunkte. 75 Millionen Euro aus Landesmitteln stünden insgesamt in diesem Jahr landesweit zur Verfügung, „mehr als 50 Prozent davon gehen in den Bereich ‚Wohnen’“, meinte der städtische Mitarbeiter.

Anträge müssen bis Juli bei der Stadt eingehen, diese leitet sie dann an die zuständigen Stellen weiter. Mindestens genauso sputen muss sich, wer möglicherweise noch vom „Leader“-Programm profitieren möchte, denn die aktuelle Projektphase endet in diesem Jahr (wir berichteten).

Ortsvorsteher Kraft erinnerte daran, dass der Mehrgenerationenspielplatz im Dorf mit „Leader“-Zuschüssen gebaut worden ist und zeigte im Bild weitere aktuelle Projektbeispiele aus der Region. „Was in dem einen Programm nicht funktioniert, kann bei einem anderen klappen“, ermunterte er abschließend, die sich bietenden Möglichkeiten auszuschöpfen. ek

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019