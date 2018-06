Bitte lächeln und eigenen Fahrstil prüfen

Anzeige

Sehr gute Erfahrungen

„Aufgrund der Neuregelung und zur Unterstützung der Verkehrsschilder haben wir auf dem Reinhardshof einen unserer mobilen Geschwindigkeitsanzeiger aufgestellt. So kann jeder selbstkritisch seinen Fahrstil überprüfen“, sagt Hofmann. Mit den Geräten hat das Ordnungsamt „sehr gute Erfahrungen“ gemacht. Extreme Geschwindigkeitsüberschreitungen seien selten.

„Wir unterstellen den Verkehrsteilnehmern, die zu zügig unterwegs sind, keinen Vorsatz. Meist ist man in Gedanken und fährt zu schnell. Andere können ihre Geschwindigkeit schlecht einschätzen“, hat Hofmann für kleine Überschreitungen Verständnis.

Sind die Ausschläge häufig und auffällig hoch, reagiert das Ordnungsamt mit einer Blitzer-Messung, bei der Verkehrssünder dann zur Kasse gebeten werden.

An die Daten aus dem Speicher der Geschwindigkeitsanzeiger kommt Strauß per Bluetooth über sein Tablet: Im Rhythmus von zwei Wochen liest er vor Ort die mobilen Anlagen aus – mehr Daten kann der Speicher nicht fassen. Das Gedächtnis der festen Geräte hält vier Wochen durch.

Anlage muss korrekt stehen

Nachdem der Speicher geleert ist, bringt Strauß die mobilen Geschwindigkeitsanzeiger mit Unterstützung eines Bauhofmitarbeiters zu einem neuen Standort. Drei bis vier Stunden Zeit dauert es, bis die Anlage korrekt steht. Denn: Höhe und Neigungswinkel, in denen das Gerät angebracht ist, entscheiden darüber, ab welchem Abstand der Radar des Geräts auslöst. Eine zu sensible Messung – beispielsweise noch weit vom tatsächlichen Ortseingang entfernt – würde das Ergebnis verfälschen, das Strauß später dem Speicher entnimmt.

An welchen Stellen die mobilen Geschwindigkeitsanzeiger aufgestellt werden, entscheidet Hofmann vereinzelt auf den Hinweis von Bürgern, auf Anfrage der Ortsverwaltungen und der Stadtteilbeiräte oder aufgrund eigener Feststellungen – etwa an Unfallschwerpunkten oder auf Schulwegen.

Feste Geschwindigkeitsmesser stehen unter anderem in Mondfeld, Eichel und Vockenrot. Stadtteilbeiratsvorsitzender Gerhard Albrecht hatte sich für Vockenrot lange für ein festes Blitzgerät eingesetzt, dieses sei vonseiten des Oberbürgermeisters nicht gewünscht gewesen. Stattdessen wurden zunächst feste Geschwindigkeitsanzeigen am Ortseingang von Nassig kommend angebracht und vor fünf Wochen auch an der Sachsenhäuser Straße.

„Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Anzeiger in der Nassiger Straße helfen“, sagt Albrecht. Ob das Gerät in der Sachsenhäuser Straße nach anfänglichem Erfolg noch Wirkung zeigt, sei sich der nächste Anwohner nicht sicher, berichtet Albrecht. Daten aus dem Speicher des Geräts liegen noch nicht vor.

Nur wenig zu schnell

Einen positiven Effekt bestätigt der Eicheler Stadtteilbeiratsvorsitzende Roland Olpp. „Die Zahlen, die wir von der Stadtverwaltung erhalten, zeigen, dass die 50 Stundenkilometer am Ortseingang von Urphar kommend nur in sehr geringem Maß überschritten werden“, sagt Roland Olpp. Ein weiteres Beispiel ist Mondfeld, wo ein Gerät am Ortsausgang Richtung Boxtal aufgestellt ist. Bevor die Geschwindigkeitsanzeige aufgestellt wurde, haben viele Kraftfahrer dort zu früh Gas gegeben. Seit es ein Sadly oder ein Smiley gebe, habe sich auch hier das Verhalten der Verkehrsteilnehmer verbessert.

