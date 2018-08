Bizarres Nager-Orchester

Wertheim.Für die neue Sonderausstellung „Echt schräg“ bietet das Wertheimer Grafschaftsmuseum im September und am Tag der deutschen Einheit Führungen für Einzelpersonen an. Neben dem Besuch in den Ausstellungsräumen ist auch ein Aufstieg in den Spitzen Turm vorgesehen.

Die Führungen dauern etwa eineinhalb Stunden und finden an folgenden Terminen statt: Freitag, 14. September, 18.30 Uhr; Sonntag, 23. September, 16 Uhr; Mittwoch, 26. September, 18.30 Uhr sowie Mittwoch, 3. Oktober, 16 Uhr. Treffpunkt ist im Grafschaftsmuseum.

Mit der Leiterin des Grafschaftsmuseums Stefanie Arz geht es zunächst durch die Schausammlung, in der die Besucher allerlei kuriose Dinge aus den Magazinbeständen entdecken: von aus der Mode gefallenen Kaffeekannenwärmer über einen uralten Zahn eines Mammuts bis hin zum bizarr anmutenden Nager-Orchester. Ebenfalls einen Besuch wert ist die Doppelwendeltreppe im Turm des Museums von 1540. Mit ihren beiden getrennten Treppenläufen verband sie einst die verschiedenen Gebäudeteile.

Außerdem öffnet die Museumsleiterin einen von Ludwig Weiser geschaffenen Nachbau des Spitzen Turms. Dessen Innenleben ist vom Gefängnis im Keller bis zur Dachkonstruktion detailgetreu modelliert. Schließlich geht es für die Teilnehmer auch noch den echten Spitzen Turm hinauf. Dort wird es um die Frage gehen, wie man schiefe Türme wieder gerade bekommt.

Eine Voranmeldung zu den Führungen ist unter Telefon 09342/301511 oder 301512 erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 15 Personen begrenzt. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Die Sonderausstellung „Echt schräg“ ist noch bis 13. Januar 2019 zu sehen. Das Grafschaftsmuseum ist dienstags bis freitags, 10 bis 12 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr, geöffnet. Samstags kann das Museum von 14.30 bis 16.30 Uhr besucht werden, an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018