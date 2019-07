Blasorchester treten gemeinsam auf

Wertheim.Zum ersten Mal geben die Wertheimer Jugendblasorchester ein gemeinsames Konzert. Das Sommerkonzert mit insgesamt vier Ensembles findet am Samstag, 20. Juli, um 18 Uhr im Hof der Mandelberghalle in Dertingen statt. Veranstalter ist die Musikkapelle Dertingen. Bei schlechtem Wetter wird in der Mandelberghalle gespielt.

An dem Konzert werden die Ensembles des Wahlfachs Orchester der Grundschulen Bestenheid, Dertingen und Nassig sowie das Jugendblasorchester der Musikkapelle Dertingen teilnehmen. Schon seit mehreren Jahren bietet die Städtische Musikschule Wertheim in Kooperation mit der Musikkapelle Dertingen das Wahlfach Orchester an der Grundschule Dertingen an. Von Anfang an lernen die Schüler nicht nur ein Instrument, sondern musizieren auch im Ensemble zusammen.

Seit dem Schuljahr 2018/2019 bietet die Musikschule das Wahlfach Orchester in Kooperation mit dem Musikverein Dörlesberg auch an der Grundschule Nassig an. Ebenso gibt es seit diesem Schuljahr das Wahlfach an der Grundschule Bestenheid. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden nun bei dem Konzert präsentiert. Absolventen des Orchester-Wahlfachs haben die Möglichkeit in den Ensembles der Musikapelle Dertingen und zukünftig auch des Musikvereins Dörlesberg, mitzuwirken.

Die Gesamtleitung des Sommerkonzerts liegt in bewährter Weise bei Michael Geiger, dem musikalischen Leiter der Musikkapelle Dertingen. Er ist ebenfalls Lehrkraft für Blechblasinstrumente an der Musikschule Wertheim und leitet das Wahlfach Orchester. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Es wird um eine Spende zugunsten der musikalischen Jugendarbeit gebeten.

