Blick auf die Kulturlandschaft wie mit der Lupe

Bronnbach.Der Archivverbund Main-Tauber startet am Montag, 18. Februar, um 19.30 Uhr mit seinem Jahresprogramm. Es wird wieder in bester Zusammenarbeit mit dem Historischen Verein Wertheim und der Volkshochschule Wertheim veranstaltet. Den Auftakt macht ein Vortrag im Rahmen der Wintervortragsreihe des Unibunds Würzburg: Dr. Gerrit Himmelsbach spricht zum Thema „Faszinierende Landschaft des 16. Jahrhunderts“.

Sensibles Kartenmaterial

Historische Landkarten sind ein höchst sensibles Archivmaterial. Die Originale sind empfindlich und ihre Ausstellung problematisch. Dank der digitalen Technik ist es heute möglich, detaillierte Aufnahmen herzustellen, die einen Blick wie mit der Lupe auf die Kulturlandschaft der frühen Neuzeit erlauben. Erstaunliches breitet sich da für das Auge aus: Eine durch und durch verplante und organisierte Landschaft voller kulturhistorischer Geschichte und Geschichten gilt es, zu entdecken – spannend und mit äußerst überraschenden Parallelen zur heutigen Zeit.

Der Aschaffenburger Gerrit Himmelsbach hat von 1990 bis 1996 an den Universitäten Würzburg und Straßburg Geschichte und Archäologie studiert. Seit 1999 ist er Projektleiter des Archäologischen Spessart-Projekts, seit 2008 Lehrassistent an der Universität Würzburg sowie Lehrer am Hanns-Seidel-Gymnasium. 2006 wurde er zum Vorsitzenden des Spessartbundes mit 16 000 Mitgliedern gewählt und ist nun im erweiterten Vorstand für den Bereich Kommunikation zuständig. Er verbindet auf einzigartige Weise Wissenschaft, Ehrenamt und Schule in der Region in und um den Spessart.

Der Vortrag findet im Vortragssaal des Archivverbunds Main-Tauber in Bronnbach statt. Der Archivverbund liegt im oberen Wirtschaftshof des Klostergeländes hinter der Klosterkirche. Der Eintritt ist wie immer frei. Die Veranstaltung Vortrag klingt wie üblich mit einem Umtrunk sowie persönlichen Gesprächen aus. sta

