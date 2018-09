Wertheim.Erneut bietet die Stadtverwaltung Wertheim Bürgern die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Michaelis-Messe zu werfen. Interessierte erhalten dabei sicherlich spannende Einblicke in die Organisation und die Abläufe des Volksfests. Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, beginnt die exklusive Backstage-Tour am Donnerstag, 4. Oktober, um 17 Uhr an der Main-Tauber-Halle.. Die Stadtverwaltung verlost zehn mal zwei Karten für diesen Blick hinter die Kulissen. Personen ab 18 Jahre können sich bis zum 1. Oktober per E-Mail an sindy.gimpel@wertheim.de bewerben. Angeben soll man neben Name, Adresse und Alter eine originelle Begründung, warum man teilnehmen will.

