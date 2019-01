Wertheim.Arnim Töpel kommt zurück nach Wertheim. Der Rotary Club hat den „Philosophen unter den Kabarettisten“ und „Blues-Denker am Piano“ zu einem Kabarettabend in das Kunstmuseum Schlösschen im Hofgarten eingeladen. Die Veranstaltung findet am Freitag, 18. Januar, um 19 Uhr statt.

Arnim Töpel gehört zu den kreativsten und vielseitigsten Kabarettisten in Deutschland. Er wird geschätzt für musikalische Klasse, sprachliche Eleganz und gilt als feinsinnige Ausnahmeerscheinung.

Eines seiner Markenzeichen ist der atemberaubende Wechsel zwischen Hochdeutsch und Dialekt, klangmächtig und identitätsstiftend. Seine Auftritte sind dreisprachig: hochdeutsch, kurpfälzisch und immer musikalisch.

Eintrittskarten zu diesem Kabarettabend sind erhältlich bei der Buchhandlung Buchheim, Eichelgasse 11, Telefon 09342/1320.

