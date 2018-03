Blues und Rock im Bistro Tamam

Anzeige

Wertheim.Die „Jam Gang“ um den Würzburger Gitarristen Michi Eichhorn zelebriert Blues und Rock kraftvoll, dynamisch, dreckig und roh. Ihre musikalischen Vorbilder kommen vorwiegend aus den 70ern. Die Band mit Jawed Iqbal (Schlagzeug) und Rainer Lotz (Bass und Gesang) spielt am Samstag, 31. März, um 20 Uhr im Bistro Tamam.

Gecovert werden unter anderem Stücke von Jimi Hendrix, The Doors , Johnny Winter und Peter Green. Es werden auch Eigenkompositionen eingestreut. Die Band zelebriert Ihre Liveshow authentisch und mit voller Hingabe ziehen das Publikum in Ihren Bann – so wie in den guten alten Woodstock-Zeiten. jg