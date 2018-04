Blutspendeaktion des Roten Kreuzes

Anzeige

Wertheim.Eine Blutspendeaktion des DRK findet am Mittwoch, 11. April, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Aula Alte Steige statt. „Jeden Tag benötigen Menschen aufgrund von Krankheiten oder Unfällen Bluttransfusionen. Die dafür benötigten Präparate können nur aus Blutspenden gewonnen werden, eine künstliche Alternative gibt es nicht. Mit jeder Blutspende gibt ein Mensch eine Heilungsmöglichkeit und rettet vielleicht sogar das Leben. Blut ist kostbar und einzigartig, weil es nicht künstlich hergestellt werden kann“, heißt es in einem Aufruf des DRK-Blutspendedienstes.

Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zur Vollendung des 73. Lebensjahres, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Zur Blutspende ist der Personalausweis mitzubringen. stv