Blutspender im Ortschaftsrat ausgezeichnet

Dertingen.Blutspender retten Leben. Darauf wies Ortsvorsteher Egon Beuschlein in der letzten Sitzung des Dertinger Ortschaftsrats in diesem Jahr am Mittwochabend hin. Anschließend zeichnete er Walter Schwichtenberg für 75-maliges, Jürgen Bischof für 25-maliges und Jürgen Volk für zehnmaliges freiwilliges und unentgeltliches Blutspenden mit der jeweils entsprechenden Ehrennadel und Urkunde aus. Ebenfalls

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.01.2016