BMW und Mercedes zusammengestoßen

Wertheim.Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13 Uhr in Wertheim ereignete. Der 18-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Conrad-Wellin-Straße und bog rechts in die Wilhelm-Blos-Straße ab. Im Kreuzungsbereich stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes einer 49-Jährigen zusammen. Die Polizei vermutet, dass beide Fahrzeuge nicht weit genug rechts fuhren.

Um den Sachverhalt klären zu können, sucht die Polizei Zeugen. Eine Schulgruppe soll sich laut Polizei zur Unfallzeit dort aufgehalten haben. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 10 000 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342/91890 entgegen. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.07.2019