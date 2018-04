Bodenständige Blasmusik liegt im Trend

Anzeige

Die Närrischen Sandhasen haben die Zeichen der Zeit erkannt und veranstalten am Samstag einen böhmisch-mährischen Abend mit den Eiersheimer Musikanten. Denn: Die Blasmusik boomt.

Bettingen/Eiersheim. Immer mehr junge Menschen lassen sich von Blasmusik begeistern. Ausgehen und dabei schick sein, das heißt: Die junge Dame trägt Dirndl und der Mann nicht selten Lederhose. So sind auch die Musiker gekleidet, die Tracht stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Die junge Truppe der Bettinger Sandhasen hat sich die Eiersheimer Musikanten eingeladen. Deren bodenständige Blasmusik ist mundgemacht und aus dem Herzen gespielt.

Im Main-Tauber-Kreis gelten die Eiersheimer Musikanten als die absoluten Vorreiter in der Böhmisch-mährischen Blasmusik. Saisoneröffnung ist dieses Jahr in Bettingen, dann folgt ein „Heimspiel“ in Eiersheim. Treu ihrer Stilrichtung gibt es durch das Musikjahr bis zum Herbst mehrere Auftritte, beispielsweise bei den Distelhäuser Pfingsttagen, dem Weinfest in Tauberzell, dem Altstadtfest in Tauberbischofsheim oder auf der Wertheimer Michaelismesse.