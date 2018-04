Bödigheim muss weiter aufpassen

Anzeige

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte kam durch einen schön herausgespielten Treffer von Kapitän L. Fach zum 1:0. Nach der Pause versuchten die kampfstarken Gäste alles, doch die Eintracht hielt dagegen und war durch Konter stets gefährlich. Einen dieser Konter schloss M. Fritsch überlegt zum 2:0 ab.

FC Bödigheim – FC Zimmern 4:2

Nach 30 Minuten krönte E. Bechler den starken Beginn mit einem Doppelpack zum 2:0. Nach der Pause gelang den Gästen nach einem Eckball das 1:2. D. Mackert verwandelte einen Elfmeter zum 3:1. Das vierte Tor für den FC erzielte A. Bechler nach einem Eckball. Die Gäste erzielten dann noch den Treffer zum 2:4.

Adelsheim/O. II – Altheim II 3:2

Maslac erzielte nach Doppelpass mit Menke das 1:0. In der achten Minute war es Dolk, der nach Einwurf zum 2:0 einnetzte. Die kämpferisch starken Gäste setzten einen Glanzpunkt, als Schweigert vom Mittelkreis zum 1:2 verkürzte. Die Partie verflachte zusehends. Das gleiche Bild in der zweiten Hälfte. Erst in der 60. Minute verwertete Berberich ein feines Zuspiel von Dolk zum 3:1. In der 88. Minute erzielten die tapfer kämpfenden Gäste noch das 2:3.

